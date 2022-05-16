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- Bartın'da otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü
Bartın'da otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü
Bir otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan'ı omzundan yaraladı.
- 16.05.2022 - 17:32
- Güncelleme : 16.05.2022 - 17:49
Bartın'da Kemerköprü Mahallesi 930'uncu Sokak’ta 5 katlı otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan’ın üzerine düştü.
DHA'nın haberine göre; Küçükbasan'ın omzundan yaralandığı öğrenildi.
Omzundan yaralandı
Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, Küçükbasan’ı tedavisi için ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.