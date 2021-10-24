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    Bartın'da otomobil takla atıp dereye uçtu: 1 ölü

    Bartın-Kozcağız karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak dereye uçtu. Kazada sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, yolcu olarak bulunan 1 kişi öldü.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 02:43
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    Bartın'da otomobil takla atıp dereye uçtu: 1 ölü

    Bartın-Kozcağız karayolunda kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak dereye uçtu.

    Kazada kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü olay yerinden kaçarken, yolcu olarak bulunan İrfan Aydın araçta sıkıştı.

    YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    AFAD ekiplerinin çıkardığı Aydın’ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Bartın da otomobil takla atıp dereye uçtu: 1 ölü #1

    Bartın da otomobil takla atıp dereye uçtu: 1 ölü #2

    Bartın da otomobil takla atıp dereye uçtu: 1 ölü #3

    Bartın da otomobil takla atıp dereye uçtu: 1 ölü #4

    Bartın da otomobil takla atıp dereye uçtu: 1 ölü #5

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