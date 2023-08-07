DHA
Bartın merkeze bağlı Yeşilkaya köyündeki Gergece Şelalesi'ne arkadaşlarıyla birlikte giden Mustafa Eyidoğan, kayalıklardan suya atladı ancak yüzeye çıkmadı.
30 yaşındaki Eyidoğan'a ulaşamayan arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
10 metre derinlikte çamura saplanmış
Dalgıçlar şelaleye tüple girerek yaklaşık 10 metre derinlikte çamura saplanmış şekilde Eyidoğan'ın cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkartılan Eyidoğan'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.