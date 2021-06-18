Bir anda alev topuna dönüşen araç kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Bartın’dan Amasra istikametine seyir halinde olan Hasan Doğancı yönetimindeki otomobil Uğurlar köyü mevkisinde yanmaya başladı.

Sürücü Doğancı aracından yükselen alevleri fark ederek otomobilini yolun kenarına çekip araçtan hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

"BİR ANDA ALEV ALDI"

Otomobil sürücüsü Doğancı aracının bir anda alev aldığını ifade ederek, “Giderken bir anda alev aldı araba. Başka bir şey olmadı yani. Ben de arabadan attım kendimi. Yangın tüpünü de alamadım” dedi.

Bartın'da seyir halindeki araç yandı VİDEO

























