Bartın'da tartıştığı annesini öldürdü

DHA
Bartın'da dün saat 19.30 sıralarında Topluca köyü Esenpınar mevkiindeki orman işçisi olarak çalışan Umut Can Alay (23), akşam eve geldiğinde annesi Hatice Alay (52) ile tartıştı.
Tartışmanın ardından Umut Can Alay, evdeki av tüfeği ile annesinin göğsüne bir el ateş açtı.
Silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Talihsiz kadın kurtarılamadı
Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Umut Can Alay'ın, 'cinsel istismar' suçundan bir süre cezaevinde yattığı, 1 yıl önce de tahliye edildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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