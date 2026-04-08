Türkiye’den güç mesajı: Tayfun Blok-4 töreni Yunan medyasının gündeminde

Türkiye Yüzyılı, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de ilklere imza atılarak ilerlemeye devam ediyor.

Bu adımlar, dosta güven verirken potansiyel düşmanlarımıza da korku veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Lalahan’daki ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni’nde Tayfun Blok-4 balistik füzesine imza attı.

"CAYDIRICILIĞIMIZI DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ"

Erdoğan, konuşmasında “Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan yeni altyapı ile kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINI: ANKARA'NIN MESAJINI DİKKATLE ANALİZ ETTİ

Capital.Gr, töreni “Türkiye, Avrupa’nın en büyük savaş başlığı tesisini açacak” başlığıyla duyurdu.

Haberde, Erdoğan’ın imzasının yalnızca sembolik değil, Türkiye’nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedefinin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Törenin sıradan bir açılış olmadığı, yakıt üretim tesisleri, savaş başlığı ve araştırma merkezlerinin açılışı ile yeni füze entegrasyon altyapısının temelinin atıldığı belirtildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ 5 KAT ARTACAK

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci’nin açıklamalarına göre, açılan tesisler SİPER, HİSAR ve TAYFUN füzelerinin üretim kapasitesini 5 kat artıracak. Yeni altyapı, Türkiye’nin stratejik caydırıcılığını güçlendirirken, silahlı kuvvetlerin modernizasyon sürecine önemli katkı sağlayacak.

TAYFUN BLOK-4'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tip: Hipersonik balistik füze (Türkiye’nin ilk hipersonik füzesi)

Uzunluk: 10 m | Çap: 938 mm | Ağırlık: 7.200 kg

Menzil: 800 km | Hız: Mach 5+

Hedef Tipi: Hava savunma sistemleri, kritik askeri tesisler, zırhlı ve zırhsız araçlar, komuta kontrol merkezleri

Güdüm: Koordinata dayalı sistem | Harp Başlığı: Çok maksatlı

Öne çıkan yetenekler: Yüksek manevra kabiliyeti, geleneksel hava savunma sistemlerinden kaçabilme, modüler tasarım ve uzun menzilli hassas vuruş kapasitesi

TÜRKİYE'NİN MESAJI NET

Yunan medyası, Erdoğan’ın imzasını “daha fazla öz yeterlilik, yüksek seri üretim ve caydırıcılığı güçlendirme” olarak yorumladı. Törende Tayfun, SİPER, ATMACA, HİSAR ve diğer kritik sistemlerin teslimatları, Türkiye’nin savunma sanayiindeki kararlılığının simgesi olarak gösterildi.