Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden! Oyuncu Hande Erçel'in test sonucu çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu Hande Erçel, eğitim için gittiği ülkeden döner dönmez havalimanında gözaltına alınmıştı.

İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Erçel, testi de açıkladı.

HANDE NEGATİF

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda test verdikten sonra serbest bırakılan Hande Erçel'in test sonucu belli oldu.

Erçel'in testlerinde uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.