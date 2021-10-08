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    Bartın'da yanan evdeki altınlar, sahibine teslim edildi

    Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin arasında kalan yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlar sahibine ulaştırıldı.
    • AA
    • 08.10.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 15:01
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    Bartın'da yanan evdeki altınlar, sahibine teslim edildi

    Bartın'da iki katlı evde yangın çıktı.

    Merkez ilçeye bağlı Yanaz köyünde Saadettin Güney'e (57) ait iki katlı ev, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin köylülerin de desteğiyle söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

    Bartın’da yanan evdeki altınlar, sahibine teslim etti ViDEO

    70 BİN LİRALIK ALTIN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Yangın sırasında aynı evde yaşayan ve 8 ay önce evlendiği öğrenilen Nudiye Özen (26), evde altınlarının olduğunu belirterek gözyaşı döktü.

    Soğutma çalışmaları sırasında yanan evin odasında bulunan yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlar, itfaiye erlerince Özen'e teslim edildi.

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