Bartın'da yanan evdeki altınlar, sahibine teslim edildi

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin arasında kalan yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlar sahibine ulaştırıldı.

Bartın'da iki katlı evde yangın çıktı.

Merkez ilçeye bağlı Yanaz köyünde Saadettin Güney'e (57) ait iki katlı ev, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin köylülerin de desteğiyle söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Bartın’da yanan evdeki altınlar, sahibine teslim etti ViDEO

70 BİN LİRALIK ALTIN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yangın sırasında aynı evde yaşayan ve 8 ay önce evlendiği öğrenilen Nudiye Özen (26), evde altınlarının olduğunu belirterek gözyaşı döktü.

Soğutma çalışmaları sırasında yanan evin odasında bulunan yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlar, itfaiye erlerince Özen'e teslim edildi.