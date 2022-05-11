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- Başakşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Bilinmeyen bir nedenle batlayan borudan çıkan su, metrelerce yüksekliğe ulaşırken, caddede bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
- 11.05.2022 - 09:37
- Güncelleme : 11.05.2022 - 09:45
İstanbul Bahçeşehir’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı.
İHA'nın haberine göre; borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun bir kısmı su altında kaldı.
Metrelerce yükseğe fışkırdı
Bölgeden geçen sürücüler, patlayan borudan fışkıran ve yola yayılan su nedeniyle zor anlar yaşadı.
5 ilçede kesinti yaşanıyor
Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.