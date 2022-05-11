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    Başakşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

    Bilinmeyen bir nedenle batlayan borudan çıkan su, metrelerce yüksekliğe ulaşırken, caddede bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • 11.05.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 09:45
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    Başakşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

    İstanbul Bahçeşehir’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı.

    İHA'nın haberine göre; borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun bir kısmı su altında kaldı.

    Metrelerce yükseğe fışkırdı

    Bölgeden geçen sürücüler, patlayan borudan fışkıran ve yola yayılan su nedeniyle zor anlar yaşadı.

    5 ilçede kesinti yaşanıyor

    Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.

    Başakşehir de İSKİ ye ait su borusu patladı #1

    Başakşehir de İSKİ ye ait su borusu patladı #2


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