Başakşehir'de silahlı soyguncuları copla kovaladı İstanbul Başakşehir'de kuyumcuya giren kar maskeli silahlı 4 kişi yaklaşık 3 milyon lira değerinde altınları çalarken şüphelileri fark eden güvenlik görevlisi, elindeki copla soyguncuları kovaladı.

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DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcuda dün sabah saatlerinde, kepenklerini uzaktan kumanda ile açan yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, kapıyı da levye ile kırıp içeriye girdi.

Silahlı soyguncuları copla durdurmaya çalıştı

Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çalan şüphelileri güvenlik görevlisi farketti. Dükkana doğru yaklaşan güvenlik görevlisini gören 4 soyguncudan birisi, silahlını güvenlik görevlisine doğrulttu. O sırada içeride bulunan 3 kişi altınları alarak kaçtı.

Güvenlik görevlisi de copu ile kaçan soyguncuları bir süre kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)