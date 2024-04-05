DHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcuda dün sabah saatlerinde, kepenklerini uzaktan kumanda ile açan yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, kapıyı da levye ile kırıp içeriye girdi.
Silahlı soyguncuları copla durdurmaya çalıştı
Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çalan şüphelileri güvenlik görevlisi farketti. Dükkana doğru yaklaşan güvenlik görevlisini gören 4 soyguncudan birisi, silahlını güvenlik görevlisine doğrulttu. O sırada içeride bulunan 3 kişi altınları alarak kaçtı.
Güvenlik görevlisi de copu ile kaçan soyguncuları bir süre kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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