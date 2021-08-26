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    Başakşehir'de tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı

    Tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine gelen öfkeli kadın, otomobille önce erkek arkadaşının çalıştığı dükkanın kepenklerine, ardından da erkek arkadaşına çarptı. Yaşananlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 26.08.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 11:17
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    Başakşehir'de tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı

    İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir kadın, daha önce tartıştığı erkek arkadaşının sanayi sitesindeki iş yeri olan otomobil tamircisine geldi.

    İkilinin tartışması burada da devam etti.

    ERKEK ARKADAŞINI KEPENKLERE SIKIŞTIRDI

    Öfkeden deliye dönen kadın, ortalığı birbirine kattı.

    Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı.

    Duruma sinirlenen erkek arkadaşının kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu sefer de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı.

    Başakşehir'de tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı ViDEO

    POLİSİ ÇAĞIRACAĞIM DEYİNCE OLAY YERİNDEN AYRILDI

    Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı.

    Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı.

    Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Başakşehir de tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı #1

    Başakşehir de tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı #2

    Başakşehir de tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı #3

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