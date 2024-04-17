Başakşehir'de yaktıkları ateşe attıkları çakmak yüzüne patladı İstanbul Başakşehir'de bir grup çocuğun parkta yaktıkları ateşe çakmak atan 15 yaşındaki çocuk, çakmağın patlamasıyla yüzünden yaralandı.

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İHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayaşehir 15. Bölge'de bulunan bir parkta bir grup çocuk, parka giderek parkta bulunan çardakta ateş yaktı.

Attığı çakmak yüzünde patladı

Çocuklardan biri, ateşe çakmak fırlattı. Çakmak bir anda patlarken o sırada ateşin yakınında bulunan 15 yaşındaki E.Y.'nin yüzüne geldi.

Durumu öğrenen aile, çocuklarını hastaneye götürürken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)