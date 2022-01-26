Başıboş köpekler Şırnaklı Ali'nin kazlarını telef etti

Besici Ali Oğrak, 5 kazının telef edilmesi üzerine tepki göstererek "Sokaklarda başıboş köpek istemiyoruz" dedi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Ali Oğrak; bölgede deve kuşu, Çin kazı, zibrit tavuk, papağan ve çeşitli hayvanları beslemesiyle tanınıyor.

Ali Oğrak, hayvanlarının son zamanlarda sokak köpekleri tarafından telef edildiğini söyledi.

BELEDİYEYE BAŞVURDU, SONUÇ ALAMADI

Konu için Silopi Belediyesi’ne defalarca müracaatta bulunduğunu belirten Oğrak, belediyenin ise duyarsız kaldığını öne sürdü.

"5 ÇİN KAZIM TELEF OLDU"

Köpeklerin saldırısıyla 5 Çin kazının telef edildiğini söyleyen adam, "Hayvanlarım sokak köpeklerinin tehdidi altındadır. Geçen günlerde 5 Çin kazım sokak köpekleri tarafından telef edildi. Çin kazlarım telef edilmeden önce Silopi Belediyesi’ne başıboş köpeklerin toplatılması için müracaatta bulundum. Talebime rağmen belediyeden ses çıkmadı. Barınakların yetersiz olduğunu, veteriner yollayarak kısırlaştıracaklarını söylediler. Ama herhangi bir çalışma yapılmadı.

"SOKAKLARDA BAŞIBOŞ KÖPEK İSTEMİYORUZ"

Barınaklar yetersiz ise barınakları büyütün. Başıboş köpeklerin bu şekilde memleketimizde olmasını istemiyoruz. Barınaklarda olmasını istiyoruz. Allah korusun başıboş köpekler çocuklara zarar verebilir. Herhangi bir insan zarar görmeden köpeklerin toplatılmasını istiyoruz." dedi.