Hayvanlara yem verirken kene tarafından kafasından ısırılan çocuk, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kene, doktorun dikkatli çalışması ile çıkarıldı.

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyünde 5 yaşındaki Muhammed Ali Ayhan’ı hayvanlara yem verdiği sırada kene ısırdı.

Muhammed Ali, keneyi fark edince ailesine söyledi.

DOKTOR DİKKATLİCE ÇIKARDI

Aile ve Kayalar Köy Muhtarı Osman Çelik, keneye hiç dokunmadan küçük çocuğu Gercüş Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Doktorun dikkatli çalışması sonucu kafada bulunan kene, küçük Muhammed Ali’ye sağlık sorunu yaşatmadan çıkarıldı.

Batman'da 5 yaşındaki çocuğu kene ısırdı VİDEO

DURUMU İYİ

Muhammed Ali’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayalar Köy Muhtarı Çelik hastanede doktor ve sağlık çalışanlarının dikkatli çalışmasından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.