Batman'da aç kalan ayılar, kovanlara dadandı Kış uykusundan aç olarak uyanan ayılar, yüksek kesimlerde bulunan arı kovanlarını hedef aldı.

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İHA

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyü yaylasında, 15 yıldır arıcılıkla uğraşan İrfan Maligir'e ait arılı kovanlarına ayı saldırdı.

300 kiloluk balı ziyan oldu

Yaylada yaklaşık 250 adet arılı kovanı bulunan Malgir, ayı saldırısında 30’un üzerinde bal dolu arılı çıtanın zarar gördüğünü ve yaklaşık 300 kilogram balın ziyan olduğunu belirtti.

Arıcılar, elektrikli çitle önlem alınmasını istedi

Hem arıcıların hem de ayıların zarar görmemesi için elektrikli çitlerle önlem alınabileceğini belirten İrfan Malgir, bu yıl ayılarda bölgede artış olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Kara kovan arı besiciliği yaparak organik bal üretimi ile uğraşıyorum. Arılarımızı yüksek kesimlere çıkartarak daha kaliteli bal hedefliyoruz. Ancak bu yıl ayıların saldırılarına maruz kalıyoruz. Benim ve bazı arıcıların kovanlarına dadanan ayılar kovanlara zarar veriyor. Bu yıl artan ayı saldırılarından dolayı yüksek alanlara çıkmaktan korkuyoruz. Ayılara da zarar vermek istemiyoruz. 15 yıldır arı besiciliği yapıyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)