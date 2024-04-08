İHA
Batman'ın Sason ilçesi Çalışırlar köyünde yaşayanlar, bayram alışverişi yapmak istedi.
Bayram alışverişi için Çalışırlar köyünden ilçe merkezine gelmekte olan Yahya Yaşar yönetimindeki minibüs ise Yolüstü köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.
İnceleme başlatıldı
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sason İlçe Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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