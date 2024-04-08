Batman'da bayram alışverişi kanlı bitti: Köy servisi şarampole devrildi Sason ilçesinde köy sakinlerini bayram alışverişi için ilçe merkezine getiren minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

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İHA

Batman'ın Sason ilçesi Çalışırlar köyünde yaşayanlar, bayram alışverişi yapmak istedi.

Bayram alışverişi için Çalışırlar köyünden ilçe merkezine gelmekte olan Yahya Yaşar yönetimindeki minibüs ise Yolüstü köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

İnceleme başlatıldı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sason İlçe Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)