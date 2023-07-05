Batman'da birlikte yaşadığı kadını bıçakladı, linçten polis kurtardı

Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez Batman oldu…
D.Y., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran dini nikahla birlikte yaşadığı, 5 çocuk annesi F.B.'nin bulunduğu Şirinevler Mahallesi'ndeki eve geldi.
İkili arasında tartışma çıktı.
6 yerinden bıçakladı
D.Y. bıçakla 35 yaşındaki F.B.'yi 6 yerinden bıçakladı.
Sesler üzerine komşular, durumu polise bildirdi.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Linç edilecekti
F.B. ilk müdahalesinin ardından, çocuklarının çığlıkları arasında, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde bulunan polis de, 40 yaşındaki D.Y.'yi gözaltına aldı.
Polisin otomobiline giderken mahalleli tarafından linç edilmek istenen D.Y., zırhlı araçla emniyete götürüldü.
Hayati tehlikesi var
F.B.'nin hastanede yoğun bakım ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
D.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.