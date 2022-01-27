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    Batman'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

    Yakınlarının haber alamadığı adam, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 16:00
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    Batman'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

    Batman’ın Raman Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında oturan T.A.'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

    Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde T.A'yı boğazı kesilmiş halde buldu.

    OTOPSİ YAPILACAK

    İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde, erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

    T.A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Batman da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu #1

    Batman da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu #2

    Batman da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu #3


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