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- Batman'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Batman'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Yakınlarının haber alamadığı adam, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- AA
- 27.01.2022 - 15:43
- Güncelleme : 27.01.2022 - 16:00
Batman’ın Raman Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında oturan T.A.'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde T.A'yı boğazı kesilmiş halde buldu.
OTOPSİ YAPILACAK
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde, erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
T.A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.