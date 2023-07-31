Batman'da buzdolabı tamir ederken akıma kapılarak can verdi Sason ilçesinde bir iş yerindeki buzdolabını tamir eden Aykut Çelik, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Çelik müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

Batman'da korkunç bir olay yaşandı.

Sason ilçesinde bir iş yerindeki buzdolabını tamir etmek isteyen 47 yaşındaki Aykut Çelik dehşeti yaşadı.

Çelik, işi sırasında elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çelik, burada doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti.

Çelik’in cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Mehmet Akif Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.