Batman'da çaya uçan araç kayalıklarda asılı kaldı Batman'da çaya uçan hafif ticari araç sürüklenerek kayalıklarda asılı kaldı. Araçta mahsur kalanlar ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kurtarıldı.

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İHA

Batman'da Sevgi Aydın A. yönetimindeki hafifi ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Sason Çayı'na uçtu.

Yaklaşık 400 metre suda sürüklenen araç, çayda bulunan kayalıklara çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun çalışmalarının ardından kurtarıldılar

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından araçta mahsur kalan Sevgi Aydın A. ve eşi Suat A. araçtan çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Vatandaşların araçtan çıkarılmasının ardından araç, olay yerine gelen iş makinesi ile sudan çıkararak sahiplerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)