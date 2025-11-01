Batman'da çocuğun kopan parmağı bulunamadı

- Batman'da 2 yaşındaki Dilan Seyran Taş, AVM'deki yürüyen merdivende düşerek parmağını kaybetti.
- Ekipler, kopan parmağı aradı ancak bulunamadı.
- Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Batman merkezdeki alışveriş merkezine ailesi ile birlikte giden 2 yaşındaki Dilan Seyran Taş, yürüyen merdivenle üst kata çıkacağı sırada dengesini kaybederek düştü.
Düşme esnasında Taş'ın yürüyen merdiven basamağına sıkışan parmağı koptu.
Durumun bildirilmesi üzerine AVM'ye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KOPAN PARMAK BULUNAMADI
Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken ekipler kopan parmağı aradı.
Ekiplerin saatler süren parmak bulma çabası sonuçsuz kaldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.