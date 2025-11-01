Abone ol: Google News

Batman'da çocuğun kopan parmağı bulunamadı

Batman'da AVM'nin yürüyen merdiveninde düşen 2 yaşındaki çocuğun parmağı sıkıştığı merdiven basamağı arasında kalarak koptu. Ekiplerin saatler süren araması sonuçsuz kaldı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 05:51
  • Batman'da 2 yaşındaki Dilan Seyran Taş, AVM'deki yürüyen merdivende düşerek parmağını kaybetti.
  • Ekipler, kopan parmağı aradı ancak bulunamadı.
  • Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman merkezdeki alışveriş merkezine ailesi ile birlikte giden 2 yaşındaki Dilan Seyran Taş, yürüyen merdivenle üst kata çıkacağı sırada dengesini kaybederek düştü.

Düşme esnasında Taş'ın yürüyen merdiven basamağına sıkışan parmağı koptu.

Durumun bildirilmesi üzerine AVM'ye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KOPAN PARMAK BULUNAMADI

Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken ekipler kopan parmağı aradı.

Ekiplerin saatler süren parmak bulma çabası sonuçsuz kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

