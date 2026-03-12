Samsunspor, evinde Rayo Vallecano'ya mağlup oldu

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu.
Samsunspor istediğini alamadı, umutlar haftaya İspanya'da oynanacak olan rövanş müsabakasına kaldı...
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Samsunspor ile Rayo Vallecano arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını misafir takım 2-1 önde tamamladı.
9. dakikada Celil Yüksel'in kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Batalla kale çizgisi üzerinde kontrol etti.
15. dakikada Rayo Vallecano öne geçti. Palazon'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Alemao'nun yerden vuruşunda kaleci Okan Kocuk'un ayaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
SAMSUNSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI AMA YETMEDİ
21. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ceza sahasına ortasında defanstan seken top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.
40. dakikada misafir takım 2-1 üstünlüğü yakaladı. Palazon'un defansın arkasına pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Garcia, sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Rayo Vallecano'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDA RAKİP BİR GOL DAHA BULDU
62. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahasında Holse'nin kafa vuruşunda kaleci Batalla'dan dönen top Makoumbou'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda kaleci Batalla meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.
72. dakikada Lopez'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top oyun alanına geri döndü.
78. dakikada Rayo Vallecano farkı 2'ye çıkardı. Alemao, iki defans oyuncusundan sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
Karşılaşmada başka gol kaydedilmeyince maç bu skorla sona erdi.