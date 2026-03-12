İsrail bir kere daha Beyrut'un güneyini vurdu

Beyrut’un güneyinde gerilim tırmanıyor.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları başkentin güneyindeki Dahiye bölgesi dışında bulunan Şueyfat-Marusiyye’de bir binayı hedef aldı. Aynı saatlerde Dahiye’deki Leyleki Mahallesi’ne de hava saldırısı düzenlendi.

İsrail ordusunun saldırıdan kısa süre önce Şueyfat-Marusiyye bölgesi için tehditte bulunduğu aktarıldı. Akşam saatlerinde ise başkentteki El‑Başura ve Balat Sokağı çevresinde saldırı tehdidi yapılan iki bina ile Dahiye bölgesinin hedef alındığı belirtildi.

2 MART'TAN BU YANA SALDIRILAR ŞİDDETLENDİ

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığının tespit edildiğini ve ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini açıklamıştı.

Bunun ardından İsrail, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını duyurmuş ve Beyrut’u da hedef alan yoğun bombardıman gerçekleştirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 687 kişi hayatını kaybetti, 1774 kişi yaralandı.

Lübnan Hükümeti ise aynı tarihten bu yana 822 bin 600 kişinin barınma merkezlerine başvurduğunu açıkladı.

"KARA HAREKATI" TARTIŞMALARI MASADA

KAN’ın İsrailli bir kaynağa dayandırdığı habere göre, İsrail’de Lübnan’a yönelik geniş çaplı bir kara harekâtı başlatılması için görüşmeler sürüyor.

Haberde, İsrail güvenlik kabinesinin yapacağı toplantıda Lübnan’a yönelik kara operasyonunun ele alınacağı ve operasyonun bir hafta içinde başlayabileceği ifade edildi.

Planlanan harekâtın, Lübnan’ın güneyinin kontrol altına alınmasını ve bölgede kalıcı askeri konuşlanma noktaları kurulmasını hedeflediği belirtiliyor. Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan topraklarına ne kadar ilerleyeceği ve operasyonun süresinin de kabine toplantısında değerlendirileceği aktarıldı.