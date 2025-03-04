Batman'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

DHA
Batman'ın Beşiri ilçesi Yenipınar köyündeki evinde temizlik yapan Ayşe Özalp, bahçesindeki su motorunun prizini çekmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Özalp, eşi tarafından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Tedaviye alınan 47 yaşındaki kadın, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Ayşe Özalp'ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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