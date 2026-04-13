Esra Dermancıoğlu neden zayıfladığını açıkladı

'Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Mukaddes Yenge karakteriyle ünlenen 56 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, hem başarılı oyunculuğuyla hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz akşam bir etkinlikte boy gösteren Dermanıcoğlu, yaşadığı sağlık sorununu dile getirdi.

"ŞEKER HASTASI OLDUM"

Ünlü oyuncu, "Şeker hastası oldum da kilo verdim" sözleriyle hem şaşırttı.

17 kilo veren isim, daha önce verdiği bir röportaj sırasında, "Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi kestim. Tam 17 kilo gitti. Sadece diyet yapıyorum." diyerek basit beslenme sırrını açıklamıştı.