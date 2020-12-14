Euro
9.5356
0.34%
Dolar
7.8563
0.18%
Altın
460.98
-0.61%
Borsa
1.389
1.3%
Bitcoin
150.670
0.59%
EXEN Coin
10.84
0.37%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Batman'da hamile kadın, sokak ortasında darbedildi

    Kimliği belirsiz saldırgan tarafından yere itilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, her yerde saldırganı arıyor.
    • İHA
    • 14.12.2020 - 17:21
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 17:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da hamile kadın, sokak ortasında darbedildi

    Batman'da hamile olduğu öğrenilen bir kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yere düşürüldü.

    Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Güler G. adındaki hamile kadın, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından önce sözlü saldırıya uğradı.

    SOKAK ORTASINDA YERE YIĞILDI

    Tepki göstermesi üzerine tekme ile itilen kadın, sokak ortasında yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar hamile kadına yardım ederek ambulans çağırdı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Hastaneye kaldırılan Güler G. tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Batman'da hamile kadın, sokak ortasında darbedildi ViDEO

    Batman da hamile kadın, sokak ortasında darbedildi #1

    Batman da hamile kadın, sokak ortasında darbedildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir