Kimliği belirsiz saldırgan tarafından yere itilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, her yerde saldırganı arıyor.

Batman'da hamile olduğu öğrenilen bir kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yere düşürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Güler G. adındaki hamile kadın, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından önce sözlü saldırıya uğradı.

SOKAK ORTASINDA YERE YIĞILDI

Tepki göstermesi üzerine tekme ile itilen kadın, sokak ortasında yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar hamile kadına yardım ederek ambulans çağırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılan Güler G. tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Batman'da hamile kadın, sokak ortasında darbedildi ViDEO





