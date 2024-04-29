İstanbul Avcılar'da Edanur'un ölümünün ardından su dolu alanda çalışma Menekşe Sahili'nde 5 yaşındaki Edanur Gezer’in su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yağmur suyuyla göle dönüp tehlike saçan alanda çalışması yapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Avcılar'da korkunç bir olay yaşandı.

Menekşe Sahili'nde bulunan su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer, hayatını kaybetti.

Edanur’un ölümünün ardından Avcılar’da sosyal medyada Denizköşkler Mahallesi’nde göle dönen alan olduğu paylaşıldı.

Avcılar Belediyesi ile bu alanın yetki ve sorumluluğunun bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin duruma müdahale etmesi istendi.

Geçişler yasaklandı

Yerel belediye burada sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatırken bu sabahtan itibaren sevk edilen ekipler, alanın neden göle döndüğünü araştırdı. Bölgeye demir bariyerler çekilirken, buradan geçişler de yasaklandı.

Su tahliyesine başlandı

Yukarıdan gelen yağmur sularının burada biriktiği, aynı zamanda buradaki ağaç köklerinin eskiyen kanalizasyon borularını patlattığı anlaşıldı.

Su tahliyesine başlanırken, eskiyen atık su borularının da değişimine geçileceği ifade edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)