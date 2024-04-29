İstanbul Avcılar'da korkunç bir olay yaşandı.
Menekşe Sahili'nde bulunan su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer, hayatını kaybetti.
Edanur’un ölümünün ardından Avcılar’da sosyal medyada Denizköşkler Mahallesi’nde göle dönen alan olduğu paylaşıldı.
Avcılar Belediyesi ile bu alanın yetki ve sorumluluğunun bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin duruma müdahale etmesi istendi.
Geçişler yasaklandı
Yerel belediye burada sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatırken bu sabahtan itibaren sevk edilen ekipler, alanın neden göle döndüğünü araştırdı. Bölgeye demir bariyerler çekilirken, buradan geçişler de yasaklandı.
Su tahliyesine başlandı
Yukarıdan gelen yağmur sularının burada biriktiği, aynı zamanda buradaki ağaç köklerinin eskiyen kanalizasyon borularını patlattığı anlaşıldı.
Su tahliyesine başlanırken, eskiyen atık su borularının da değişimine geçileceği ifade edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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