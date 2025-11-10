Batman'da Kader'in öldüğü kazada motosikletin sürücüsü tutuklandı

- Batman'da Kader İlbaş'a çarpan motosiklet sürücüsü M.A.M. tutuklandı.
- İlbaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti ve toprağa verildi.
- Motosikletin yolcusu R.Ş.'nin durumu iyi.
Batman-Siirt çevre yolunda 8 Kasım'da saat 23.00 sıralarında M.A.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader İlbaş'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İlbaş ile motosikletin sürücüsü M.A.M ve arkasındaki 21 yaşındaki yolcu R.Ş. yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Kader İlbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İlbaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tilmerç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SÜRÜCÜ TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI
R.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosikletin sürücü M.A.M. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.