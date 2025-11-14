Batman'da kazada ölen kardeşlere veda

- Batman'da Adnan Direk yönetimindeki otomobil, duran bir tıra çarparak kaza yaptı.
- Kaza sonucunda Adar ve Zana Direk kardeşler hayatını kaybetti.
- Kardeşler yan yana toprağa verilirken, sürücünün durumu ağır ve soruşturma devam ediyor.
Batman Güney Çevre Yolu’nda Bismil yönüne giden Adnan Direk idaresindeki otomobil, Stadyum Kavşağı'nda tıra bağlı dorseye arkadan çarptı.
Savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Adar ve kardeşi Zana Direk’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçta sıkışan amcaları sürücü Adnan Direk ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Ölen kardeşlerin cenazeleri, hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Batman Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verildi.
Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.