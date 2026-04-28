Batman'da sokaklarda dolaşan domuz dehşet saçtı

Kent merkezine inen yaban domuzu farklı noktalarda 3 kişiyi yaralarken yaya geçidinden kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Batman'da korkunç bir olay yaşandı.
Kent merkezine inen yaban domuzu, adeta dehşet saçtı.
Kent merkezine inip sokaklarda dolaşan yaban domuzu, farklı noktalarda karşısına çıkan 3 kişiye saldırıp, yaraladı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Domuzun Turgut Özal Bulvarı’nda yaya geçidinden kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaban domuzu, bir süre sonra gözden uzaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)