Zonguldak'ta tutuklama kararını öğrenince adliyede camdan atladı

Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklandığını öğrendikten sonra adliye binasında camdan atlayarak ağır yaralandı.
Zonguldak’ta S.K. isimli şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ile 45 adet ekstazi hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
"İNTİHAR EDEBİLİRİM" İDDİASI
İddiaya göre, şüphelinin gece saatlerinde avukatına intihar edebileceğini söylediği öne sürüldü. Sabah saatlerinde mahkeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandığını öğrenen S.K.’nın davranışlarında ani değişim yaşandığı belirtildi.
CAMDAN ATLAYARAK AĞIR YARALANDI
Saat 11.30 sıralarında gerçekleşen olayda, panik halde koşmaya başlayan şüpheli, adliye binasının camından kendini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri adliye binasında inceleme başlattı. Şüphelinin atladığı alan ve olayın oluş şekline ilişkin detayların yapılacak soruşturma ile netlik kazanması bekleniyor.