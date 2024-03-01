İHA
Kaçak göçmenlere yönelik kolluk kuvvetlerinin yurt genelinde çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Tırın gizli bölmesinde 49 kaçak göçmen bulundu
Batman'ın Kozluk ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı tırın dorsesindeki etrafı hurdalarla kapatılmış gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Şoför gözaltına alındı
Tır şoförü M.A.A. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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