Batman'da yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı: Hayatını kaybetti

- Batman'da yolun karşısına geçmek isteyen Kader İlbaş'a motosiklet çarptı ve İlbaş hayatını kaybetti.
- Kazada motosiklet sürücüsü M.A.M. ve yolcu R.Ş. yaralandı, M.A.M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman'da Batman-Siirt çevre yolunda saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kader İlbaş, yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada, 25 yaşındaki M.A.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, İlbaş'a çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kader İlbaş ile motosiklet sürücüsü M.A.M ve arkasındaki 21 yaşındaki yolcu R.Ş. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Kader İlbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Motosikletteki R.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.A.M. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.