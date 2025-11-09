Abone ol: Google News

Batman'da yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı: Hayatını kaybetti

Bir motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen Kader İlbaş'a çarptığı kazada, İlbaş hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Sürücü M.A.M.'nın tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

09.11.2025
  • Batman'da yolun karşısına geçmek isteyen Kader İlbaş'a motosiklet çarptı ve İlbaş hayatını kaybetti.
  • Kazada motosiklet sürücüsü M.A.M. ve yolcu R.Ş. yaralandı, M.A.M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da Batman-Siirt çevre yolunda saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kader İlbaş, yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada, 25 yaşındaki M.A.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, İlbaş'a çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kader İlbaş ile motosiklet sürücüsü M.A.M ve arkasındaki 21 yaşındaki yolcu R.Ş. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kader İlbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Motosikletteki R.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.A.M. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

