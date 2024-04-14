Batman'da zincirleme kaza: 6 yaralı

İHA
Batman'nın Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyü mevkisinde 27 AJV 221 plakalı tır, 47 AH 792 hafif ticari araç ve plakası öğrenilmeyen otomobil kazaya karıştı.
1'i ağır 6 kişi yaralandı
Kazada, aynı aileden Y.K.(55), S.K. (54), B.K. (26), M.K. (12) ve F.S. (49) ile tır sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, ardından da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tır şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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