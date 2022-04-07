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    Bayburt'ta penceren düşen küçük Sena hayatını kaybetti

    Bir apartmanın 3. katındaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki Sena Demirhan, hastaneye götürüldüğü ambulansta yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:34
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    Bayburt'ta penceren düşen küçük Sena hayatını kaybetti

    Bayburt merkeze bağlı Yazyurdu köyünde feci bir olay yaşandı.

    Bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan Demirhan Ailesi'nin küçük kızları Sena, pencereden düştü.

    Pencereden düştü

    Ağır yaralanan 2 yaşındaki Sena Demirhan, olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yolda hayatını kaybetti

    Buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen çocuk, yolda hayatını kaybetti.

    Bayburt ta penceren düşen küçük Sena hayatını kaybetti #1


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