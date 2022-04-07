- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bayburt'ta penceren düşen küçük Sena hayatını kaybetti
Bayburt'ta penceren düşen küçük Sena hayatını kaybetti
Bir apartmanın 3. katındaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki Sena Demirhan, hastaneye götürüldüğü ambulansta yaşamını yitirdi.
- İHA
- 07.04.2022 - 10:14
- Güncelleme : 07.04.2022 - 10:34
Bayburt merkeze bağlı Yazyurdu köyünde feci bir olay yaşandı.
Bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan Demirhan Ailesi'nin küçük kızları Sena, pencereden düştü.
Pencereden düştü
Ağır yaralanan 2 yaşındaki Sena Demirhan, olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolda hayatını kaybetti
Buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen çocuk, yolda hayatını kaybetti.