Bayburt'ta köpekten kaçmaya çalışan çocuğa araba çarptı Arkadaşıyla gezdiği sırada beslenmesi yasak olan ırk grubundaki pitbull cinsi köpeği ve sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk, kaçmaya çalışırken yoldan çıkan otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

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İHA

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Bitmeyen sokak köpeği dehşeti her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor...

Sokaklarda dehşet saçan sokak köpekleri onlarca can alırken birçok kişi için de korkulu rüya haline geldi.

Bu kez de Bayburt'ta bir çocuk, sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken ölümle burun buruna geldi.

14 yaşındaki Ahmet Emir Köse ve Alperen Canarslan isimli iki arkadaş, eve döndükleri esnada Türkiye’de beslenmesi yasak olan ırk grubundaki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Kangal türü sokak köpeği ile pitbull cinsi köpeğin bir anda önlerine çıkmasıyla panik yaşayan iki arkadaş, ne yapacağını şaşırıp sağa sola kaçmaya başladı.

Kaçmaya çalışan çocuğa araba çarptı

Evlerinin alt tarafından gelen arabayı görmeyen Köse, otomobille burun buruna geldi.

Arabanın yavaş hızla gelmesi Köse’nin hayatını kurtarırken, çarpmanın şiddetiyle 14 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı.

Köpek korkusu oluştu

Yaşadıkları olayı korku dolu gözlerle anlatan Ahmet Emir Köse ve arkadaşı Alperen Canarslan, akşam saatlerinde dışarıya çıkmaktan korktuklarını ve kendilerinde artık köpek fobisi oluştuklarını söyledi.

Tedaviye alındı

Etraftan geçen duyarlı bir vatandaş, durumu Köse’nin ailesine bildirdi.

Ailesinin apar topar hastaneye götürdüğü Köse’nin kolu alçıya alınarak, tedavisine başlandı.

"Telaşla aşağı tarafa koşmaya başladım"

Yaşadığı olayı anlatan Köse, şunları ifade etti:

Saat 21.00 sıralarında Fenerbahçe maçını izlemek için arkadaşımla çarşıya gitmiştik. 23.00 sularında da eve dönerken yan taraftan pitbull ve kangal önümüze çıktı. Arkadaşım yukarı tarafa doğru kaçtı, ben ise telaşla aşağı tarafa koşmaya başladım.



Sonra arabaya çarptım, kolum kırıldı. Ardından babam, dedem hemen taksi çağırıp beni hastaneye götürdüler, kolumu alçıya aldılar. Bana çarpan araba kaçmayıp, ailem gelene kadar da başımda bekledi.

"Pitbull, arkasından da kangal birden üzerimize koşmaya başladılar"

Canlarını kaçarak kurtaran çocuklardan Alperen Canarslan, şöyle dedi:

Eve doğru Ahmet ile birlikte geliyorduk. Bir tane pitbull, arkasından da kangal birden üzerimize koşmaya başladılar.



Ben yukarıya, Ahmet Emir ise aşağıya doğru kaçtı ve arabaya vurdu. Köpeklere yönelik biraz korkumuz oluştu, gece dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz.

"Köpeğin bir anda ne yapacağı belli değil"

Ahmet Emir Köse’nin dedesi Abbas Köse ise yetkililere seslenerek, başıboş sokak hayvanları için gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istedi.

"Bugün bize, yarın bir başkasına, belki biz şanslıydık ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir" diyerek serzenişte bulunan Abbas Köse, şöyle dedi: