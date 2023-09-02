Bayburt'ta vatandaş, bulduğu altın dolu çantayı sahibine teslim etti İçinde para ve altının olduğu çanta otobüste düşürüldü. Çantanın sahibi, "Nasıl düşürdüğümü hatırlamıyorum. Çantayı bulan Pınar hanıma teşekkür ediyorum" dedi.

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İHA

Bayburt'ta vatandaş, "insanlık ölmedi" dedirten bir harekete imza attı.

Pınar Karadeniz, bindiği özel halk otobüsünde içerisinde yüklü bir miktarda Türk Lirası, altın ve dövizin olduğu çanta buldu.

Çantayı bulan ile kaybeden buluştu

Halk otobüsünde çantasını düşüren Aynur Cengiz ise bir gün sonra belediyenin kayıp eşya birimine müracaat etti. Çantanın, Cengiz'e ait olduğu tespit edildi.

Çantayı bularak belediyeye teslim eden Pınar Karadeniz ile çantanın sahibi Aynur Cengiz, belediyede bir araya geldi.

"Nasıl düşürdüğümü hatırlamıyorum"

Çantasını teslim alan Aynur Cengiz, “Çok mutlu oldum. Nasıl düşürdüğümü hatırlamıyorum." dedi.

Cengiz, "Çantayı bulan Pınar hanıma teşekkür ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun." diye ekledi.