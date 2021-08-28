Yol çalışması yapılan bölgede askıda kalan İETT otobüsünü, vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların İETT otobüsünü salladığı anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı olarak toplu taşıma hizmeti veren İETT araçları, sık sık yaşanan arızalar ve bakımsızlık nedeniyle yaşanan sorunlardan dolayı, vatandaşları mağdur ediyor.

İstanbul’un yeni normali haline gelen İETT görüntülerine, bir yenisi daha eklendi.

Bayrampaşa’da bir İETT otobüsü, yol çalışması yapılan bölgeden geçerken askıda kaldı.

VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Yoluna devam edemeyen İETT sürücüsü, vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar, askıda kalan İETT otobüsünü iterek çıkartmaya çalıştı

Yaklaşık 10 vatandaşın arabayı salladığı anlar, bir başka vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bayrampaşa’da, askıda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti VİDEO



“YİNE BİR İETT FACİASI”

Görüntüleri çeken vatandaşın, “Evet. Yine bir İETT faciası. Arabayı millet çıkartmaya çalışıyor. Trafik felç.” dediği duyuldu.