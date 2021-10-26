Muhammed Emin Kırmızıkan ile kardeşi Emrah’ın uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin davada, 4 sanık toplam 37 yıl 6 ay, 3 sanık da 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde 23 Şubat 2020 tarihinde, sosyal medyada kendisini metafizik ve bioenerji uzmanı olarak tanıtan Muhammet Emin Kırmızıkan ile kardeşi Emrah Kırmızıkan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Muhammed Emin Kırmızıkan'ı 16 defa bıçaklayarak yaraladıkları, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ı ise 7 defa bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 9 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Sabri Ahi, Ufuk Yüceer, Furkan Sevencan, Ferhat Yıldırım getirildi.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar, Barış Can Yolaçan, Baran Ozan Korkmaz ile şikayetçi Muhammed Kırmızıkan’ın annesi Fatma Kırmızıkan ve babası Doğan Kırmızıkan da geldi.

Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu.

Firari sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan ise duruşmaya gelmedi.

Bayrampaşa’da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine, bıçaklı saldırı davasında karar ViDEO

“KEŞKE BENİ ÖLDÜRSEYDİNİZ”

Şikayetçi anne Fatıma Kırmızıkan,”Çocuğum 26 yaşındaydı. 3,5 aylık bebeği var, 23 yaşında eşi var. Kimsenin tavuğuna kış demezdi. Benim içimde köz var. Allah rızası için yardım edin. 2 kişiye 8 kişi adalet mi? Oğluma nasıl kıydılar?” diyerek sanıklara dönüp, “Keşke beni öldürseydiniz.” dedi.

“MUHAMMED’İ PARÇA PARÇA EDECEKLERDİ”

Baba Doğan Kırmızıkan ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, “Muhammed'imi 16 yerinden, Emrah'ımı da 7-8 yerinden vuruyorlar. Emrah'ım araya girmeseydi Muhammed'i parça parça edeceklerdi.” diye konuştu.

Şikayetçilerin avukatı İnan Ötün ise, "Sanıkların hepsi, eylem ve fikir birliği içinde olayı gerçekleştirmişlerdir. Güvenlik kameraları da incelendiğinde müvekkilimi ve maktulü öldürme kastıyla hareket ettikleri açıkça görülmektedir.” dedi.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ İSTEDİ

Son savunmalarını yapan sanıklardan Furkan Sevencan, “Önceden belirttiğim gibi, maktule ve kardeşine herhangi bir eylemim olmamıştır.” dedi.

Tutuksuz sanıklardan Barış Can Yolaçan da “Ne müştekiye ne maktule bir eylemim olmamıştır. Beraatimi talep ediyorum.” diye konuştu.

Sanık Ahmet Yapar ise, “Tek suçum güvenip arabayı vermek. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Diğer sanıklar da beraat ve tahliyelerini talep etti.

4 SANIĞA 37 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Baran Ozan Korkmaz, Ferhat Yıldırım, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer’i maktul Emrah Kırmızıkan’a karşı ‘kasten öldürme suçundan’ iyi hal indirimi de uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

4 sanık, mağdur Muhammet Kırmızıkan’a karşı Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanıklar Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer'in tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

3 SANIĞA 18 YIL 9'AR AY HAPİS CEZASI

Sanıklar Barış Can Yolaçan, Ahmet Yapar ve Furkan Sevencan, maktule karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüse yardım’ suçundan takdiri indirim de uygulanarak 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar, mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüse yardım suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

Mahkeme, firari sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan’ın ifadelerinin alınamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.