Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü soruşturması: 13 kamu görevlisine dava açıldı 13 sanığın, 'görevi kötüye kullanma' ve 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarıyla 2 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

AA & Ensonhaber

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin, dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcısı, ruhsat denetim müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve birleştirme talebiyle sunulan iddianamede, dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu ile diğer sanıklar Tuncay Akdağ, Şükrü Öztürk, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şermet, Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez, Uğur Türkyılmaz ve Yasemin Saral yer aldı.

17'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sanıkların, iddianamede 'görevi kötüye kullanma' ve 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından 2 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde süren ana dava dosyasıyla birleştirildi.