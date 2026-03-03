SON DAKİKA: TÜİK, Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı

Orta Doğu’da yaşanan sıcak gelişmelerin gölgesinde piyasalar ve vatandaşlar, şubat ayı enflasyon verisine odaklanmıştı.

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubatta, aylık yüzde 2,96 artarak yıllık 31,53 oldu.

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 36,44 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44 artış, ulaştırmada yüzde 28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

2025 ENFLASYON ORANLARI

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.

Enflasyon nisanda, aylık yüzde 3,00 artarak yıllık 37,86 oldu.

Enflasyon mayısta, aylık yüzde 1,53 artarak yıllık 35,41 oldu.

Enflasyon haziranda, aylık yüzde 1,37 artarak yıllık 35,05 oldu.

Enflasyon temmuzda, aylık yüzde 2,06 artarak yıllık 33,52 oldu.

Enflasyon ağustosta, aylık yüzde 2,04 artarak yıllık 32,95 oldu.

Enflasyon eylülde, aylık yüzde 3,23 artarak yıllık 33,29 oldu.

Enflasyon ekimde, aylık yüzde 2,55 artarak yıllık 32,87 oldu.

Enflasyon kasımda, aylık yüzde 0,87 artarak yıllık 31,07 oldu.

Enflasyon aralıkta, aylık yüzde 0,89 artarak yıllık 30,89 oldu.

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 4,84 artarak yıllık 30,65 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 6,89 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89 artış, ulaştırmada yüzde 2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1’de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3’te yer aldı.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5’li Düzey) 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla 27 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 142 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 29,91, aylık yüzde 2,16 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 artış olarak gerçekleşti