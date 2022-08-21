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    Beşiktaş'ta banka görevlisinin dikkati telefon dolandırıcısını suçüstü yakalattı

    Hesabındaki 20 bin doları çekmek için bankaya gelen A.H.A.'nın işlemler sırasındaki telefon görüşmesinden, personel şüphelendi. Çalışanın ihbarıyla harekete geçen polis,dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.
    • 21.08.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 13:15
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    Beşiktaş'ta banka görevlisinin dikkati telefon dolandırıcısını suçüstü yakalattı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 81 yaşındaki emekli öğretmen A.H.A., son anda dolandırılmaktan kurtarıldı.

     

    18 Ağustos Perşembe günü banka şubesine giden A.H.A., hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek istediğini söyledi.

    Banka personeli şüphelendi

    Kadının işlemler sırasında sürekli telefon görüşmesi yapmasından şüphelenen banka personeli, dolandırılıyor olabileceği düşüncesiyle polise ihbarda bulundu.

    Öğretmen güçlükle ikna edildi

    Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri A.H.A.'nın dolandırılmak üzere olduğunu tespit etti. Kendisini uyaran polislere inanmak istemeyen A.H.A., güçlükle ikna edildi.

    Polis A.H.A.'dan kendisini arayan kişilere parayı çektiğini ve evinden alabileceklerini söylemesini istedi.

    Beşiktaş ta banka görevlisinin dikkati telefon dolandırıcısını suçüstü yakalattı #1

    Dolandırıcı suçüstü yakalandı

    Emekli öğretmenin evinde önlem alan polis ekibi, bir süre sonra parayı almaya geldiğini söyleyen şüpheliyi gözaltına aldı.

    Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Hacı A.E.'nin, benzer suçlardan 10 farklı suç kaydı olduğu belirlendi.

    DHA'nın haberine göre;şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Beşiktaş ta banka görevlisinin dikkati telefon dolandırıcısını suçüstü yakalattı #2


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