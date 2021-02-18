Beşiktaş’ta husumetli kardeşler birbirine bıçakla saldırdı

Alacak verecek davası nedeniyle aralarında husumet olan iki kardeş, sokak ortasında güpegündüz bıçakla birbirine saldırdı. Korkunç kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bir süre önce cezaevinden çıkan ağabey Ahmet Kayır, alacak-verecek davası nedeniyle arasında husumetli olan kardeşi Servet Kayır ile geçtiğimiz pazartesi günü saat 14.00 sıralarında İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ortaköy semtinde karşılaştı.

Ağabey Kayır, kardeşini görür görmez elindeki bıçakla saldırmaya başladı.

YERE DÜŞEN AĞABEYİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Kardeşinin de bıçakla karşılık vermesi üzerine saldırı bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kardeş Kayır’ın yanındaki arkadaşlarının da müdahale etmesi sonucu ağabey Kayır yere düştü.

Bunu fırsat bilen kardeş Kayır, ağabeyini yerde defalarca bıçakladı. Saldırgan kardeş, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Korkunç kavga ise güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş'ta kardeşlerin bıçaklı kavgası kamerada İZLE

ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Görüntülerde, bıçakla gelen ağabey kaldırımda duran kardeşine saldırıyor. Kardeşinin bıçakla karşılık vermesi üzerine kavga çıkıyor.

Kardeşinin arkadaşları da ağabeye saldırıyor. Ağabeyini yere düşüren kardeş defalarca bıçaklıyor. Kavga sonrası kardeşi arkadaşları uzaklaştırıyor.

KARDEŞ GÖZALTINDA, AĞABEY HASTANEYE KALDIRILDI

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş polisi, Servet Kayır’ı yakaladı. Gözaltına alınan Kayır ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin yerden kaldırarak banka oturttuğu ağabey Kayır ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.