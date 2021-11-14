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Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı

Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı

Gayrettepe’de, durdurulan bir otomobilin vites bölümündeki kablolara dikkat eden ekipler, kabloları birbirine temas ettirdi. Raylı sistemle açılan zuladan, uyuşturucu ve tabanca çıktı.