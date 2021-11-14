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    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı

    Gayrettepe’de, durdurulan bir otomobilin vites bölümündeki kablolara dikkat eden ekipler, kabloları birbirine temas ettirdi. Raylı sistemle açılan zuladan, uyuşturucu ve tabanca çıktı.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 10:06
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    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı

    İstanbul’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

    Gayrettepe’de geçtiğimiz günlerde uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

    Araçtan inen sürücü A.B.’nin üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan Beşiktaş polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

    UYUŞTURUCU KOKUSU GELDİ

    Ancak araçtan uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.

    Polis ekiplerinin dikkatini vites topuzundaki orijinalinden farklı olan kablolar çekti.

    Farklı kabloların deneme yanılma yöntemiyle birbirine temas ettirilmesiyle, radyonun üst bölümünün raylı bir sistemle açıldığı ortaya çıktı.

    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Zulanın içerisine bakan ekipler, ruhsatsız tabanca, şarjör, 42 adet mermi, 14 parça satışa hazır uyuşturucu madde, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 630 lira ele geçirdi.

    Aramaların tamamlanmasının ardından Beşiktaş polisi, gözaltına aldığı A.B.’yi ele geçirilen uyuşturucu maddeler, tabanca ve diğer bulunanlarla birlikte Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı #2

    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı #3

    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı #4

    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı #5

    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı #6

    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı #7

    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı #8

    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı #9

    Beşiktaş’ta kablolar temas ettirildi, torbacının zulası ortaya çıktı #10

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