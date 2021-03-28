Beşiktaş'ta köpeğini ölüme terk eden gence para cezası

8 ay önce taşındığı evde köpeğini bırakarak ölümüne sebep olan Mert C.D.'ye, 33 bin TL ceza uygulandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir evin içerisinde ölü bir hayvan olduğu ihbarını alan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Balmumcu Dere Sokak üzerinde bulunan gecekonduya giren ekipler, çürümüş bir köpek cesedi ile karşılaştı.

TERK EDİLEN KÖPEK AÇLIKTAN ÖLDÜ

Yapılan çalışmalar sonrasında köpek eğiticisi olduğu öğrenilen Mert C.D.'nin (23), 2020 yılının Ağustos ayında evden taşındığını, fakat köpeğini evin içerisinde bıraktığı belirlendi. Açlık ve susuzluktan öldüğü tahmin edilen köpeğin cesedi, belediye tarafından teslim alındı.

SAHİBİNE 33 BİN LİRA CEZA

Polis ekipleri, Mert C.D.'ye bin 33 lira idari para cezası kesti.