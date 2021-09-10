Beşiktaş'ta okul çevrelerinde denetim

Okulların açılmasıyla harekete geçen Beşiktaş polisi, güvenlik önlemleri kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor.

6 Eylül Pazartesi itibari ile yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Bunun üzerine ülke genelinde sıkı denetimler sürerken, İstanbul polisi de okul çevrelerindeki güvenlik için seferber oluyor.

BEŞİKTAŞ ÇEVRESİNDE SIKI DENETİM

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güvenliği için aldığı önlemlerle adeta kuş uçurtmuyor.

Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde denetim yapan ekipler, vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yaparak şüpheli gördükleri araçları da durdurdu.

Polis ekiplerinin denetimlerine hız kesmeden devam edeceği belirtildi.