Beykoz'da çatısı çöken havuzda yaralanan çocuğun babası konuştu

Sağanak yağış, spor salonunun çatısının çökmesine neden oldu. O an içeride bulunan vatandaşlar panik yaşarken 2 çocuk ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun babası konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul sağanak yağmura teslim oldu.

Yağmurun ardından kentin birçok bölgelerinde olumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Hava koşullarından en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Beykoz'da, restorana ait istinat duvarı çökmüş, restoran çalışanı ise göçük altında kalmıştı.

Öte yandan siteye ait bir spor salonunun çatısı da yıldırım düşmesi nedeniyle çökmüştü.

2 çocuk yaralandı

Salonda bulunan eğitmen ve öğrenciler büyük korku yaşarken biri hafif 2 çocuk yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beykoz’da yağmura dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü VİDEO ARŞİV

"40 dakika boyunca da çocuklar ambulansa konulmamış"

Olayda yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu Anatolia Özdilek’in babası Ali Osman Özdilek kızının sağlık durumuyla ilgili verdi.

Özdilek, "Ben bir iş toplantısına girmek üzereydim. O esnada çok yakın bir arkadaşım beni aradı ve dedi ki, ‘Aliciğim kızın şu an benim kollarımda ve boğuldu. Sudan çıkardık. Çatı çöktü. Şu anda burada başka bir sağlıkçı arkadaşımız da var, başındayız. Endişe etme, merak etme ama bil ki durum iyi değil. Yani size anlatılacağı gibi çok hafif bir durum değil. Bütün çatı çöktü ve kızın suyun altında kaldı’ dedi. Bunun üzerine ben de eşimi aradım. O da bir toplantıya girmek üzereydi. Kendisine olay farklı aktarılmış. Ben hemen elimden geldiğince hızlı gitmeye çalıştım. Müthiş bir yağmur, müthiş bir trafik vardı. O sırada da ambulansa koydurmaya çalışıyoruz çocukları. Yaklaşık 40 dakika boyunca da çocuklar ambulansa konulmamış. Ambulans gelmemiş ya da çağırılmamış. Bunların hepsi daha sonra tabii ortaya çıkacak" dedi.

"Beyine müdahale etmiş olma ihtimali var"

Çocukların daha sonra hastaneye götürüldüğünü belirten Özdilek, "Benim kızım yukarı çıkamıyor suyun üstüne ve suyun altına dalıyor ve burada nefessiz kalıyor, baygınlık geçiriyor. İlk çıkaranlar kenara çekiyorlar ve kusturuyorlar çocuğu. Diğer çocuk ise kafasına bir darbe geliyor. Onun kafasına da bir bandaj yapıp bekletiyorlar çocuğu. Sonra tekrar döndüğümde diğer çocuğun çevresinde bir panik havası vardı, oradaki doktorlarda. ‘Ne oldu arkadaşlar’ dedim. Dediler ki kafatası kemiği kırık. Ve beyine müdahale etmiş olma ihtimali var. Ameliyata alıyoruz acilen. Yani bu öyle basit bir olay değil. Görüntüler elimize geldi. Kamuoyunda paylaşıldı. Orada da görüldüğü üzere son grup çocukların neredeyse tam üstüne düşüyor ve bunlardan o çocukcağız kurtulamamış, bir tanesi vurmuş. Benim çocuğumu da aşağıya itmiş. Dolayısıyla böyle bir vaka var. Yani kamuoyunun bunu bilmesi lazım" diye konuştu.

Beykoz'da çatısı çöken havuzda yaralanan çocuğun babası konuştu VİDEO



"Çocuklar şu an korkudan tir tir titriyorlar iki gündür"

İki kızının da olay anında havuzda olduğunu belirten baba Özdilek, "Biz kimseyi suçlamak istemiyoruz. Biz kök neden nedir? Bunu bulmaya çalışıyoruz, objektif olarak. Bizim çocuklarımız ise bir yaz okuluna gidiyorlar. O esnada oluyor olay. Yani benim bu arada, iki kızım da aynı anda orada. Havuzun baş tarafında duruyorlar. Çünkü onlar çıkmışlar. Ve görüyorlar bu olayı. Ortanca kızım bağırıyor, ‘ablamı kurtarın, ablamı kurtarın’ diye. Kendisi içeride. Çocuklar şu an korkudan tir tir titriyorlar iki gündür. Zaten hastanedeki diğer kızım büyük bir travma geçirmiş durumda. Çocuk durup durup korku nöbetleri yaşıyor. Şu anda hastanede bugün de çıkaramadık. Çünkü o baygınlık anında aspirasyon meydana gelmiş. Yani ciğere su gitmiş. Ciğere su gidince de oradaki suyun bir şekilde dışarı atılması lazım ve bunun enfeksiyon olmadan olması lazım" ifadelerini kullandı.

"O hatanın mutlaka bedeli olacak"

Ali Osman Özdilek, "İlk müdahaleyi yapan çocuk doktoru Beykoz Devlet Hastanesi'ne geldi ve bize dedi ki; ‘Aspirasyon mevcut, çekiminde ciğerde su görünüyor. Bu ancak bilinçsizlik durumunda olur baygınlık durumunda olur. Çocuk bayıldı mı' diye sordu. Bunların hepsi izaha muhtaç konular. Ben hukuk adamıyım. Kimseyi hiçbir şekilde suçlamıyorum. Kimseye de herhangi bir tolerans tanıma gibi bir fikrimiz yok. Bir hata var ise o hatanın mutlaka bedeli olacak. Bir hata yok ise objektif önlenemez bir şeyse eyvallah. O zaman kimsenin diyecek bir şey yok. Fakat şu ana kadar yürüyen süreçten biz rahatsızız. En önde de kamuoyunun bu şekilde yanlış bilgilendirilmesinden rahatsızız" diye konuştu.

Sağlık durumu iyi

DHA'nın aktarımına göre; yaşanan olayda kafatasında kırık oluşan Ayaz Pakdemir’in geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.