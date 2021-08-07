Beykoz'da denize girmek yasaklandı

Şiddetli rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle Beykoz’da bugün deniz girmenin yasaklandığı açıklandı.

Beykoz Kaymakamlığı, bugün ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıkta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize ait meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarına göre; 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü; rüzgarın Batı (Günbatısı) ve Kuzeybatıdan (Karayel) 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ile 2 metre yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı, 8 Ağustos 2021 Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ile 2 metre yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir.

“ŞİDDETLİ RÜZGAR ARTARAK DEVAM EDECEK”

Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır. Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ile 2,5 metre olduğu ve meteorolojik hava tahminlere göre öğleden sonra ise rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir.





“DENİZ DURUMUNA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR”

Kaymakamlığımızca 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü Saat:12.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır. 8 Ağustos 2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır." denildi.

ŞİLE'DE DE YASAKLANDI

Öte yandan Şile Kaymakamlığı da denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle bugün denize girmenin yasak olduğunu duyurdu.

Pazar günü hava ve deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerce takip edilecek deniz durumuna göre ilçe için yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.