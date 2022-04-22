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    Beykoz’da İETT otobüsü yoldaki kayalıklara çarptı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki kayalık alana dalarak durabildi. Kazada araç içerisindeki şoför ve 5 yolcunun yaralandığı belirtildi.
    • 22.04.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 08:59
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    Beykoz’da İETT otobüsü yoldaki kayalıklara çarptı

    İstanbul'da Beykoz-Kadıköy seferini gerçekleştiren  İETT otobüsünün sürücüsü Sait Sefa Aydın, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.

    Otobüsteki 5 yolcu yaralandı

    Kayalık alana dalan otobüsün önü adeta şaha kalktı. Kazada sürücü ve araç içerisindeki 5 yolcu yaralandı.

    İETT otobüsünün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kayalıklara daldı

    Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana dalıyor. Kayalıklara dalan otobüsün önü adeta şaha kalkıyor.

    Beykoz’da İETT otobüsü yoldaki kayalıklara çarptı VİDEO

    Beykoz’da İETT otobüsü yoldaki kayalıklara çarptı #1

    Beykoz’da İETT otobüsü yoldaki kayalıklara çarptı #2

    Beykoz’da İETT otobüsü yoldaki kayalıklara çarptı #3

    Beykoz’da İETT otobüsü yoldaki kayalıklara çarptı #4

    Beykoz’da İETT otobüsü yoldaki kayalıklara çarptı #5


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