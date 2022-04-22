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- Beykoz’da İETT otobüsü yoldaki kayalıklara çarptı
Beykoz’da İETT otobüsü yoldaki kayalıklara çarptı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki kayalık alana dalarak durabildi. Kazada araç içerisindeki şoför ve 5 yolcunun yaralandığı belirtildi.
- 22.04.2022 - 08:54
- Güncelleme : 22.04.2022 - 08:59
İstanbul'da Beykoz-Kadıköy seferini gerçekleştiren İETT otobüsünün sürücüsü Sait Sefa Aydın, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.
Otobüsteki 5 yolcu yaralandı
Kayalık alana dalan otobüsün önü adeta şaha kalktı. Kazada sürücü ve araç içerisindeki 5 yolcu yaralandı.
İETT otobüsünün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kayalıklara daldı
Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana dalıyor. Kayalıklara dalan otobüsün önü adeta şaha kalkıyor.
Beykoz’da İETT otobüsü yoldaki kayalıklara çarptı VİDEO