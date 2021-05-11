Beykoz'da ıslak mendil imalathanesinde korkutan yangın

Beykoz Çubuklu Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda kundaklama iddiası gündeme geldi.

İstanbul’un Beykoz İlçesi Çubuklu mahallesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Büyük bir korkuya sebep olan olay ile işyeri sahibinden kundaklama iddiası ortaya atıldı.

Yangın, 23.25 sıralarında Beykoz’da bulunan ıslak mendil imalathanesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri yangının çevre binalarına sıçramasından endişe duymasından dolayı büyük bir panik yaşadı.

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. İş yeri ise kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken iş yeri sahibi Hakan Ulu, imalathanenin kuzeni tarafından kundaklandığını iddia etti.

“YANGINDAN 30 DAKİKA ÖNCE KUZENİM BENİ TEHDİT ETTİ”

Hasan Ulu yaptığı açıklamada ”Bizim burada kendi şirketimizin ofisi var. Tek kullanımlık ıslak mendil imalatı yapmaktayım. Pandemi dolayısıyla insanlara hizmet veriyoruz. Sağlık sektöründe çalıştığımız için insanlara hizmet götürüyoruz. Benim hiçbir husumetimin bulunmadığı akrabam, öz dayımın, halamın oğlu, 30 dakika öncesinde beni tehdit etti. Kendisi şirketimi yakacağını söyledi. Kendisi alkollüydü." İfadesinde bulundu.

MADDİ KAYBIM 200 BİN LİRA

Maddi kaybının 200 bin lira civarında olduğunu söyleyen Ulu, "Ondan sonra gelip dükkânımı kundaklamış. Kamera kayıtları ve görgü tanıkları var. Bilinçli ve kasti olarak yapmıştır bunu. Sonuna kadar davacı olacağız. Yaklaşık 150-200 bin lira civarında kaybımız var. Böyle şeylerin yaşanmamasını istiyoruz" dedi.